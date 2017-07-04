04.07.2017 12:02

Харьковчанин влез в магазин на Полтавском Шляхе за женской сумкой и обувью (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за совершение кражи



// Нацполиция

Ночью 27-летний правонарушитель отжал входные металлопластиковые двери и проник в магазин. Мужчину, который успел прихватить три пары обуви и женскую сумку, разоблачили полицейские охраны.



Командир батальона Управления полиции охраны Александр Сокольский рассказал, что сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте на улице Полтавский Шлях поступил на пульт централизованного наблюдения. Группа реагирования прибыла по указанному адресу за несколько минут.



Шансов уйти у злоумышленника не осталось. Однако он попытался спрятаться в подсобном помещении, куда составлял похищении вещи.



Подозреваемого работники полиции задержали и доставили в Холодногорского отдела полиции.

Сейчас следователи выясняют причастность 27-летнего харьковчанина к совершению аналогичных преступлений.