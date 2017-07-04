Харьковчанин влез в магазин на Полтавском Шляхе за женской сумкой и обувью (ФОТО)

Полицейские задержали мужчину за совершение кражи
Ночью 27-летний правонарушитель отжал входные металлопластиковые двери и проник в магазин. Мужчину, который успел прихватить три пары обуви и женскую сумку, разоблачили полицейские охраны.
Командир батальона Управления полиции охраны Александр Сокольский рассказал, что сигнал о срабатывании сигнализации на охраняемом объекте на улице Полтавский Шлях поступил на пульт централизованного наблюдения. Группа реагирования прибыла по указанному адресу за несколько минут.
Шансов уйти у злоумышленника не осталось. Однако он попытался спрятаться в подсобном помещении, куда составлял похищении вещи.
Подозреваемого работники полиции задержали и доставили в Холодногорского отдела полиции.
Сейчас следователи выясняют причастность 27-летнего харьковчанина к совершению аналогичных преступлений.
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