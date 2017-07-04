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04.07.2017  12:59   

Нарушитель ПДД пытался откупиться от полиции 200 гривнами

За попытку дачи взятки водителю грозит уголовная ответственность.


// Патрульная полиция

3 июля около 11 часов утра во время патрулирования трассы Киев-Харьков-Довжанский в поселке Гонтов Яр патрульные остановили автомобиль Mercedes Vito за нарушение правил дорожного движения.

При составлении протокола полицeйские пригласили водителя подойти к служебному авто, чтобы ознакомить с материалами. Гражданин сообщил, что нeт времени на рассмотрение дела, положил что-то в двери полицeйского авто и ушел.

Увидев, что водитель оставил денежную купюру номиналом в 200 гривен, патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобный поступок и предложили забрать средства, но водитель отказался.

По данному факту на место происшествия патрульные вызвали следственно-опeративную группу. Нарушителю грозит уголовная ответственность.

Тэги:  взятка, харьков
 
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