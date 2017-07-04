Нарушитель ПДД пытался откупиться от полиции 200 гривнами

За попытку дачи взятки водителю грозит уголовная ответственность.
3 июля около 11 часов утра во время патрулирования трассы Киев-Харьков-Довжанский в поселке Гонтов Яр патрульные остановили автомобиль Mercedes Vito за нарушение правил дорожного движения.
При составлении протокола полицeйские пригласили водителя подойти к служебному авто, чтобы ознакомить с материалами. Гражданин сообщил, что нeт времени на рассмотрение дела, положил что-то в двери полицeйского авто и ушел.
Увидев, что водитель оставил денежную купюру номиналом в 200 гривен, патрульные предупредили мужчину об уголовной ответственности за подобный поступок и предложили забрать средства, но водитель отказался.
По данному факту на место происшествия патрульные вызвали следственно-опeративную группу. Нарушителю грозит уголовная ответственность.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
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