04.07.2017 12:45

Жительница Харьковщины позарилась на соседское добро

В совершении имущественного преступления правоохранители Харьковского отдела полиции разоблачили 34-летнюю жительницу поселка Покотиловка.



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В дежурную часть полиции обратилась 43-летняя женщина и сообщила, что из ее домовладения исчез ноутбук и фотоаппарат.

«Во время розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить лицо, причастное к совершению кражи. Ею оказалась 34-летняя соседка потерпевшей. Как выяснили полицейские, женщина воспользовалась отсутствием хозяев, и проник в дом через незапертую дверь», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владелице.

Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.