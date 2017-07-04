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04.07.2017  14:25   

В Харькове разыскивают психически больного, подозреваемого в убийстве

В убийстве 55-летней женщины копы подозревает 43-летнего мужчину, который сбежал из психиатрической клиники.


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Сообщение о событии, которое произошло на улице Беркоса, поступило в Холодногорский отдел полиции 29 июня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По адресу правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями.
 
«В ходе проверки было установлено, что неизвестный напал на потерпевшую, когда она возвращалась с работы домой. Злоумышленник ударил женщину несколько раз ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами и телефоном. После чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась», - напоминают в пресс-службе ГУНП.
 
С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и опросили возможных свидетелей.
 
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления вероятно причастен 43-летний мужчина, который самовольно покинул лечебное учреждение. Полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого», - сообщают в пресс-службе ведомства. 
 
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  розыск, убийство, сбежавший, харьков
 
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