04.07.2017 14:25

В Харькове разыскивают психически больного, подозреваемого в убийстве

В убийстве 55-летней женщины копы подозревает 43-летнего мужчину, который сбежал из психиатрической клиники.



Соцсети

Сообщение о событии, которое произошло на улице Беркоса, поступило в Холодногорский отдел полиции 29 июня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По адресу правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями.

«В ходе проверки было установлено, что неизвестный напал на потерпевшую, когда она возвращалась с работы домой. Злоумышленник ударил женщину несколько раз ножом, забрал золотые изделия и сумку с личными вещами и телефоном. После чего скрылся. От полученных травм женщина скончалась», - напоминают в пресс-службе ГУНП.

С места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и опросили возможных свидетелей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению преступления вероятно причастен 43-летний мужчина, который самовольно покинул лечебное учреждение. Полицией проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого», - сообщают в пресс-службе ведомства.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.