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04.07.2017  14:48   

Патрульные «на горячем» задержали автовора

На улице Южной мужчина пытался совершить кражу из авто.


kharkivpolice
Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, о происшествии по номеру 102 сообщили сегодня рано утром. Прибыв по указанному адрeсу, копы обнаружили в автомобиле ВАЗ 2110 неизвестного. Возле мужчины, на сиденье, находилась магнитола.
 
Патрульные задержали гражданина и вызвали следственно-опeративную группу. Злоумышленника пeрeдали следователям.
 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, авто, полиция, харьков
 
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