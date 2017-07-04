Патрульные «на горячем» задержали автовора

На улице Южной мужчина пытался совершить кражу из авто.
День обещает не только необыкновенную ясность и четкость мысли, но и желание все что угодно разложить по полочкам. А вот разборок с окружающими лучше избегать.
Обещанное синоптиками «похолодание» началось. В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня отмечается праздник профессионалов, без экспертного заключения которых не было бы раскрыто ни одного преступления.
влажн.:
давл.:
ветер: