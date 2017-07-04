04.07.2017 19:04

В Харькове задержали банду, которая похитила и зверски убила программиста (ФОТО)

Вышли на след дерзких злоумышленников сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции и следственного управления.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, разработка группы длилась почти полгода. Мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В декабре прошлого года в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении на обочине автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» тело мужчины с травмами головы. Правоохранители установили личность погибшего - 34-летнего жителя Харькова. При жизни человек работал программистом в одной из городских фирм и имел авторитет высококвалифицированного специалиста.

В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий оперативными работниками Управления уголовного розыска совместно со следственным управлением и подразделением «КОРД» задержаны лица, причастные к совершению тяжкого преступления.

«Как установили правоохранители, двое 28 и 34-летние мужчины с целью завладения деньгами программиста, которые тот хранил на банковской карточке, вывезли его на автомобиле в лесополосу за пределы Харькова. Злоумышленники пытались узнать код от карточки 34-летнего харьковчанина. Ради этого они пытали мужчину длительное время. Не выдержав издевательств, парень умер. После чего нападавшие завладели вещами умершего и скрылись с места совершения преступления, оставив тело на обочине дороги», - информируют в пресс-службе ГУНП.

По факту происшествия следователем было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастность задержанных к совершению других тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей.

ФОТО:ГУНП