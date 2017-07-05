Ночью патрульный автомобиль угодил в ДТП

4 июля поздно вечером произошло ДТП с участием патрульного автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-служэбе облуправления Национальной полиции.
По поручению руководства ГУНП в Харьковской области по данному факту назначено служебное расследование. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.
Водитель автомобиля «Фольксваген», направляясь по проспекту Петра Григоренко, по неизвестным причинам врезался в бордюр. В результате ДТП мужчина был доставлен в одну из больниц города. Как выяснилось, руководил служебным транспортным средством заместитель начальника одного из подразделений полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа и инспекция по личному составу ГУНП. Проводятся соответствующие исследования, по результатам которых будет принято решение о правовой ответственности работника полиции. Ход служебного расследования находится на контроле руководства областного главка полиции.
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