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05.07.2017  08:33   

Ночью патрульный автомобиль угодил в ДТП

4 июля поздно вечером произошло ДТП с участием патрульного автомобиля.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-служэбе облуправления Национальной полиции.

По поручению руководства ГУНП в Харьковской области по данному факту назначено служебное расследование. В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.

 Водитель автомобиля «Фольксваген», направляясь по проспекту Петра Григоренко, по неизвестным причинам врезался в бордюр. В результате ДТП мужчина был доставлен в одну из больниц города. Как выяснилось, руководил служебным транспортным средством заместитель начальника одного из подразделений полиции.

Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа и инспекция по личному составу ГУНП. Проводятся соответствующие исследования, по результатам которых будет принято решение о правовой ответственности работника полиции. Ход служебного расследования находится на контроле руководства областного главка полиции.

Тэги:  дтп, харьков, полиция
 
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