05.07.2017 09:18

ДТП на Алексеевке. Есть пострадавшие

5 июля около 7:40 на улице Ахсарова возле дома №19 произошло дорожно-транспортное происшествие.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kengoo не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасный интервал и врезался в автомобиль "Газ 3302", который двигался впереди. В результате ДТП пострадала 74-летняя женщина.



Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.