 
Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Алексеевке. Есть пострадавшие
05.07.2017  09:18   

ДТП на Алексеевке. Есть пострадавшие

5 июля около 7:40 на улице Ахсарова возле дома №19 произошло дорожно-транспортное происшествие.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kengoo не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасный интервал и врезался в автомобиль "Газ 3302", который двигался впереди. В результате ДТП пострадала 74-летняя женщина.

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу. 

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.07 Криминал и происшествия Ночью патрульный автомобиль угодил в ДТП 04.07 Криминал и происшествия ДТП на выезде из Харькова: водитель попала в нетложку 04.07 Криминал и происшествия На Плехановской сбили пешехода
 
 

Видео

На Дергачёвском полигоне бытовых отходов заработала новая техника
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 