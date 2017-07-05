ДТП на Алексеевке. Есть пострадавшие

5 июля около 7:40 на улице Ахсарова возле дома №19 произошло дорожно-транспортное происшествие.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Kengoo не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасный интервал и врезался в автомобиль "Газ 3302", который двигался впереди. В результате ДТП пострадала 74-летняя женщина.
Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу.
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