05.07.2017 10:13

Тело рыбака выловили из Северского Донца

Мужчина ушел рыбачить накануне вечером.



// Сегодня

На берегу реки Северский Донец вблизи пляжа «Шум» в г. Изюм обнаружено тело 42-летнего местного жителя, который 3 июля около 20:00 ушел на реку ловить рыбу и пропал.

Информация о происшествии поступила в Изюмский отдел полиции вчера в 13:30.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия.