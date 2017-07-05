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05.07.2017  10:13   

Тело рыбака выловили из Северского Донца

Мужчина ушел рыбачить накануне вечером.


// Сегодня

На берегу реки Северский Донец вблизи пляжа «Шум» в г. Изюм обнаружено тело 42-летнего местного жителя, который 3 июля около 20:00 ушел на реку ловить рыбу и пропал.

Информация о происшествии поступила в Изюмский отдел полиции вчера в 13:30.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  утонул, полиция, харьков
 
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