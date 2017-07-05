Полицейские вернули родителям девушку, которая сбежала из дома и несколько дней путешествовала по городу

Поисками «беглянки» занимались сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции.
Как сообщили в полиции, 27 июня девушка поссорилась с матерью и покинула дом. Вчера несовершеннолетнего нашли на проспекте Московском во время прогулки.
Полицейские вернули несовершеннолетнюю домой. Никаких противоправных действий в отношении девушки совершено не было.
По словам начальника Немышлянская отдела полиции Андрея Лихачева, в ходе поиска 17-летней беглянки осуществлялся мониторинг интернет-ресурсов на предмет ее участия в группах, которые могли бы повлиять на сознание ребенка. Проверялись ее контакты и знакомые, проводилось отработки территории района и мест возможного пребывания разыскиваемой.
С несовершеннолетней и ее родственниками была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций в будущем.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей беглянки к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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