На улице с женщины сорвали цепочку

47-летнего харьковчанина, который посреди дня сорвал с шеи женщины золотую цепочку, задержали сотрудники Чугуевского отдела полиции.
С соответствующим заявлением в Чугуевский отдела полиции обратилась 62-летняя местная жительница.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 47-летний харьковчанин. Вещественное доказательство изъято и возвращено владелице.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: