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05.07.2017  11:22   

На улице с женщины сорвали цепочку

47-летнего харьковчанина, который посреди дня сорвал с шеи женщины золотую цепочку, задержали сотрудники Чугуевского отдела полиции.


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С соответствующим заявлением в Чугуевский отдела полиции обратилась 62-летняя местная жительница.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 47-летний харьковчанин. Вещественное доказательство изъято и возвращено владелице.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.

Тэги:  разбой, ограбление, полиция, харьков
 
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