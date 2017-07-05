СБУ ликвидировала сеть контрабанды и сбыта оружия

Члены преступной группировки, в состав которого входили жители пяти регионов Украины, противоправно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая ее среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков.
Клиентов злоумышленники искали через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялась заказчику частями или в сборе с использованием почтовых сервисов.
Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов «Глок», «Кольт» и «Браунинг».
Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие почте.
Сотрудники СБ Украины провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты «Глок» и «Браунинг», винтовку «Мосина» со снайперским прицелом, корпуса гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенную наличность - 110 000 долларов США, 180 000 гривен и семь тысяч евро.
Организатору преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается.
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