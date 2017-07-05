 
Главная Новости Криминал и происшествия СБУ ликвидировала сеть контрабанды и сбыта оружия
05.07.2017  12:02   

СБУ ликвидировала сеть контрабанды и сбыта оружия

Члены преступной группировки, в состав которого входили жители пяти регионов Украины, противоправно завозили в страну оружие в разобранном виде, скрывая ее среди крупногабаритных грузов коммерческих перевозчиков.


// СБУ

Клиентов злоумышленники искали через Интернет на специализированных форумах. Оружие отправлялась заказчику частями или в сборе с использованием почтовых сервисов.

Оперативники спецслужбы задокументировали ряд фактов незаконного сбыта дельцами боевых пистолетов «Глок», «Кольт» и «Браунинг».

Также правоохранители задержали организатора группировки, который пытался отправить клиенту оружие почте.

Сотрудники СБ Украины провели более 20 обысков по местам проживания членов преступной группировки в Киевской, Харьковской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях. Во время обысков изъято автоматическое оружие, пистолеты «Глок» и «Браунинг», винтовку «Мосина» со снайперским прицелом, корпуса гранат Ф-1, боевые патроны, армейские ножи, глушители, магазины к пистолетам, запчасти к огнестрельному оружию. А также неучтенную наличность - 110 000 долларов США, 180 000 гривен и семь тысяч евро.

Организатору преступной группы уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается.

Источник:   СБУ
 Тэги:  оружие, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.06 Криминал и происшествия На блокпосту в автомобиле иностранца нашли оружие 03.06 Криминал и происшествия На харьковском автовокзале задержали военных с арсеналом оружия 30.05 Криминал и происшествия Украинец пытался вывезти через «Гоптовку» автомат Калашникова (ФОТО)
 
 

Видео

На Дергачёвском полигоне бытовых отходов заработала новая техника
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 