05.07.2017 12:33

Безработные харьковчане пошли на криминал

Подозреваемые выбили у потерпевшего 5000 гривен, мобильный телефон и заставили написать долговую расписку на свой автомобиль.



kharkov.comment

Информация о преступлении поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 26 июня около 23:30.

Полиции заявитель рассказал, что неизвестные мужчины назвались соседями и вошли в его дом. После чего, применив электрошокер, стали требовать деньги, заставили его написать долговую расписку на машину «ВАЗ» и завладели транспортным средством.

«По факту происшествия следователями были открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Шевченковского отдела полиции по подозрению в совершении преступлений задержали двух безработных харьковчан в возрасте 28 и 18 лет», - информируют в пресс-службе ГУНП.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают действия продолжаются.