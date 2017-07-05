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05.07.2017  12:33   

Безработные харьковчане пошли на криминал

Подозреваемые выбили у потерпевшего 5000 гривен, мобильный телефон и заставили написать долговую расписку на свой автомобиль.


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Информация о преступлении поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 26 июня около 23:30.
 
Полиции заявитель рассказал, что неизвестные мужчины назвались соседями и вошли в его дом. После чего, применив электрошокер, стали требовать деньги, заставили его написать долговую расписку на машину «ВАЗ» и завладели транспортным средством.
 
«По факту происшествия следователями были открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) и ч. 3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники Шевченковского отдела полиции по подозрению в совершении преступлений задержали двух безработных харьковчан в возрасте 28 и 18 лет», - информируют в пресс-службе ГУНП.
 
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители продолжают действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  пытки, электрошокер, бандиты, харьков
 
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