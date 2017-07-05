05.07.2017 12:50

Харьковские копы оперативно задержали автоугонщиков

Бандитов за считанные часы задержали сотрудники Слободского отдела полиции.



1news.zp

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего мужчины о том, что неизвестные пытаются угнать его автомобиль.

Правоохранители быстро установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались 25 и 39-летние жители Дергачевского района.

«Установлено, что на улице Героев Сталинграда подозреваемые пытались завладеть автомобилем «ВАЗ», но в этот момент были замечены владельцем автомобиля. Между мужчинами возник конфликт. После чего, бросив автомобиль, злоумышленники скрылись с места преступления», - сообщают в пресс-службе ведомства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. В отношении мужчин избрана мера пресечения - содержание под стражей.