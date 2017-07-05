На Салтовке мотоцикл сбил пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 июля Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 5 июля Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.