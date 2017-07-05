На Салтовке мотоцикл сбил пешехода

Авария произошла 4 июля около 21:20 на Салтовском шоссе возле дома 100.
Как сообщили в патрульной полиции, 42-летний водитель мотоцикла CPI SM 250, двигаясь по Салтовскому шоссе, совершил наезд на пешехода.
Пострадавшего пешехода госпитализировали медики в отдел неотложной хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.
Сейчас личность пешехода устанавливается.
Сотрудники Следственного Управления Главного Управления Национальной полиции по Харьковской области оформляли материалы происшествия и устанавливают обстоятельства.
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