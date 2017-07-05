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05.07.2017  12:59   

На Салтовке мотоцикл сбил пешехода

Авария произошла 4 июля около 21:20 на Салтовском шоссе возле дома 100.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции,  42-летний водитель мотоцикла CPI SM 250, двигаясь по Салтовскому шоссе, совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего пешехода госпитализировали медики в отдел неотложной хирургии Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи имени Мещанинова.

Сейчас личность пешехода устанавливается.

Сотрудники Следственного Управления Главного Управления Национальной полиции по Харьковской области оформляли материалы происшествия и устанавливают обстоятельства.

Тэги:  дтп, харьков
 
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