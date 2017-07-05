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05.07.2017  14:05   

На Салтовке грузовик «догнал» иномарку и отправил водителя в больницу

Авария произошла около 8.30 утра 5 июля по улице Салтовское шоссе недалеко от дома 104а.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ 3307-12 совершил столкновение с автомобилем Great Wall voleex С30, который двигался впереди.

Водитель-женщина автомобиля Great Wall госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.

На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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