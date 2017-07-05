На Салтовке грузовик «догнал» иномарку и отправил водителя в больницу

Авария произошла около 8.30 утра 5 июля по улице Салтовское шоссе недалеко от дома 104а.
По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗ 3307-12 совершил столкновение с автомобилем Great Wall voleex С30, который двигался впереди.
Водитель-женщина автомобиля Great Wall госпитализирована в больницу скорой и неотложной помощи.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
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давл.:
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