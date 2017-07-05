05.07.2017 14:29

Неизвестные сожгли заброшенные дома под Харьковом

5 июня спасатели 43-й Государственной пожарно-спасательной части почти одновременно тушили 2 пожара, которые возникли в заброшенных частных домах.



// ГСЧС

В 1:23 поступило сообщение о пожаре в поселке Берестовенька Красноградского района. Там горел деревянный заброшенный дом и 2 хозяйственные надворные постройки. Общая площадь пожара составила 80 кв.м.

Спасатели немедленно приняли меры по недопущению ее распространения на соседские домовладения и уже в 1:57 локализовали огонь.

В дальнейшем им пришлось выполнять большой объем работ по разборке разрушенных обгоревших конструкций дома и их проливания, чтобы ликвидировать все очаги горения.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 9:25. В тушении было задействовано 1 единица техники и 5 человек личного состава ГСЧС.



Другое отделение на автоцистерне в 2:04 выехало на тушение пожара в соседний поселок Калиновка. Площадь данного пожара составила 50 кв.м. На момент прибытия спасателей этот деревянный дом также был полностью охвачен огнем. Локализация пожара состоялась в 3:00, ликвидация - в 4:36. Соседние дома не пострадали.



По предварительным данным в обоих случаях причиной возникновения пожаров стало занесение открытого источника огня извне.