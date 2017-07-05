Неизвестные сожгли заброшенные дома под Харьковом

5 июня спасатели 43-й Государственной пожарно-спасательной части почти одновременно тушили 2 пожара, которые возникли в заброшенных частных домах.
В 1:23 поступило сообщение о пожаре в поселке Берестовенька Красноградского района. Там горел деревянный заброшенный дом и 2 хозяйственные надворные постройки. Общая площадь пожара составила 80 кв.м.
Спасатели немедленно приняли меры по недопущению ее распространения на соседские домовладения и уже в 1:57 локализовали огонь.
В дальнейшем им пришлось выполнять большой объем работ по разборке разрушенных обгоревших конструкций дома и их проливания, чтобы ликвидировать все очаги горения.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 9:25. В тушении было задействовано 1 единица техники и 5 человек личного состава ГСЧС.
Другое отделение на автоцистерне в 2:04 выехало на тушение пожара в соседний поселок Калиновка. Площадь данного пожара составила 50 кв.м. На момент прибытия спасателей этот деревянный дом также был полностью охвачен огнем. Локализация пожара состоялась в 3:00, ликвидация - в 4:36. Соседние дома не пострадали.
По предварительным данным в обоих случаях причиной возникновения пожаров стало занесение открытого источника огня извне.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи и будьте осторожнее с деньгами – избегайте вложений, крупных покупок и в магазине следите за кошельком.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без осадков.
В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.
влажн.:
давл.:
ветер: