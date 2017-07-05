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05.07.2017  14:45   

В Харькове пассажир «Жигулей» погиб в аварии (ФОТО)

43-летний водитель автомобиля «ВАЗ», с телесными повреждениями доставлен в больницу.


police.kharkov
Авария произошла вчера в 23:00 в Слободском районе Харькова. Возле одного из домов на проспекте Гагарина водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на опору сетей наружного электроосвещения.
 
«В результате ДТП водитель автомобиля в нетрезвом состоянии с телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажир автомобиля - мужчина на вид 28-35 лет, от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи. Сейчас лицо умершего устанавливается», - сообщают в пресс-службе ГУНП.
 
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовному кодексу Украины. Правоохранители  выясняют обстоятельства и причины ДТП.
 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  авария, дтп, смерь, харьков, жигули
 
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