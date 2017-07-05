05.07.2017 14:45

В Харькове пассажир «Жигулей» погиб в аварии (ФОТО)

43-летний водитель автомобиля «ВАЗ», с телесными повреждениями доставлен в больницу.



police.kharkov

Авария произошла вчера в 23:00 в Слободском районе Харькова. Возле одного из домов на проспекте Гагарина водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, с последующим наездом на опору сетей наружного электроосвещения.

«В результате ДТП водитель автомобиля в нетрезвом состоянии с телесными повреждениями был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажир автомобиля - мужчина на вид 28-35 лет, от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой медицинской помощи. Сейчас лицо умершего устанавливается», - сообщают в пресс-службе ГУНП.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства согласно Уголовному кодексу Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП.