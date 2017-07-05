05.07.2017 16:58

Рыбного браконьера поймали на Червоонооскольском водохранилище

Своими действиями 33-летний житель Купянского района нанес рыбному хозяйству ущерб на сумму 7500 гривен.



// Нацполиция

В дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение о том, что на Червоонооскольском водохранилище неизвестный незаконно осуществляет вылов рыбы.



Работники полиции задержали 33-летнего злоумышленника. С места происшествия правоохранители изъяли орудия вылова и более 100 рыбин.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.