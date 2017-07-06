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06.07.2017  08:24   

На Харьковщине задержали автомобиль с запрещенным грузом

Наркосодержащие вещества обнаружили инспекторы Управления превентивной деятельности во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту полиции «Красноград».


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, правоохранители остановили автомобиль «ГАЗ» под управлением 36-летнего водителя. У 38-летнего пассажира, жителя Днепровской области во время проверки документов, а также поверхностного осмотра был обнаружен бумажный сверток, в котором находилось  растительное вещество серо-зеленого цвета внешне похожее на наркотическое средство «каннабис».
 
На место происшествия копы вызвали следственно-оперативную группу Красноградского отдела полиции для оформления материалов и проведения дальнейших следственных действий. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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