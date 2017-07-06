06.07.2017 08:24

На Харьковщине задержали автомобиль с запрещенным грузом

Наркосодержащие вещества обнаружили инспекторы Управления превентивной деятельности во время несения службы по надзору за дорожным движением на стационарном посту полиции «Красноград».



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, правоохранители остановили автомобиль «ГАЗ» под управлением 36-летнего водителя. У 38-летнего пассажира, жителя Днепровской области во время проверки документов, а также поверхностного осмотра был обнаружен бумажный сверток, в котором находилось растительное вещество серо-зеленого цвета внешне похожее на наркотическое средство «каннабис».

На место происшествия копы вызвали следственно-оперативную группу Красноградского отдела полиции для оформления материалов и проведения дальнейших следственных действий. По данному факту правоохранители проводят проверку.