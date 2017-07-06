ДТП на проспекте Гагарина. Есть пострадавшие

5 июля около 10:25 на проспекте Гагарина рядом с домом № 350 произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На месте происшествия полицейские установили участников ДТП - автомобиль "Ваз 11173" и автомобиль "Опель".
23-летнего пассажира Ваз и 73-летнюю женщину-водителя госпитализировали в больницу.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: