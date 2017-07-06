06.07.2017 07:57

ДТП на проспекте Гагарина. Есть пострадавшие

5 июля около 10:25 на проспекте Гагарина рядом с домом № 350 произошло ДТП с пострадавшими.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



На месте происшествия полицейские установили участников ДТП - автомобиль "Ваз 11173" и автомобиль "Опель".



23-летнего пассажира Ваз и 73-летнюю женщину-водителя госпитализировали в больницу.

