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06.07.2017  07:57   

ДТП на проспекте Гагарина. Есть пострадавшие

5 июля около 10:25 на проспекте Гагарина рядом с домом № 350 произошло ДТП с пострадавшими.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

На месте происшествия полицейские установили участников ДТП - автомобиль "Ваз 11173" и автомобиль "Опель".

23-летнего пассажира Ваз и 73-летнюю женщину-водителя госпитализировали в больницу.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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