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06.07.2017  08:28   

"Укрзализныця" продлила маршрут поезда Мариуполь-Харьков до Бахмута

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" продлило маршрут поезда Мариуполь-Харьков до города Бахмута Донецкой области.


РБК-Украина

"С 6 июля "Укрзализныця" вводит курсирование поезда № 195/196 Мариуполь - Харьков, который продлен до станции Бахмут.

Теперь гости и жители Мариуполя смогут добраться по железной дороге до Бахмута без пересадок", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, на первый рейс в данный момент выкуплено 91% билетов. Так, поезд № 195/196 Мариуполь - Харьков - Бахмут будет курсировать из Мариуполя с 6 июля через день по четным датам в 20:08, прибывать в Харьков на следующее утро в 9:03, а в 9:51 будет отправляться до станции Бахмут. Прибытие в Бахмут в 14:25. Обратно из Бахмута поезд отправится 7 июля в 15:25, прибытие в Харьков в 19:48, после чего отправится из Харькова в 20:25 и прибудет в Мариуполь в 08:49. Поезд будет курсировать через станции Волноваха, Камыш-Заря, Федоровка, Запорожье-1, Синельниково-1, Харьков-Пассажирский, Змиев, Балаклея, Изюм, Лиман.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  укрзализныця, бахмут, поезд, харьков
 
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