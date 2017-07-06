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06.07.2017  09:15   

Серийного вора отправили за решетку

Мужчину за совершение краж осудили на 4 года 6 месяцев тюрьмы.


dozor.kharkov.ua

Такой приговор вынес Червонозаводской районный суд 33-летнему местному жителю, на счету которого пять фактов совершения имущественных преступлений, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.

Досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина проникал в подъезды жилых домов, где похищал камеры наблюдения. Также на счету злоумышленника кража квадроцикла. Вещественные доказательства изъяты.

По данными фактами следователями были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев материалы уголовных производств, Червонозаводской районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев тюремного заключения.

Тэги:  кража, харьков, суд
 
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