06.07.2017 09:15

Серийного вора отправили за решетку

Мужчину за совершение краж осудили на 4 года 6 месяцев тюрьмы.



dozor.kharkov.ua

Такой приговор вынес Червонозаводской районный суд 33-летнему местному жителю, на счету которого пять фактов совершения имущественных преступлений, сообщает пресс-служба облуправления Национальной полиции.



Досудебным расследованием установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина проникал в подъезды жилых домов, где похищал камеры наблюдения. Также на счету злоумышленника кража квадроцикла. Вещественные доказательства изъяты.



По данными фактами следователями были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 и ч. 2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Рассмотрев материалы уголовных производств, Червонозаводской районный суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев тюремного заключения.