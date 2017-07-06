Харьковского фармацевта, который продавал наркотики без рецепта, будут судить

Дело фармацевта, который продавал наркотики без рецепта, передали в суд.
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления прокуратуры.
Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины).
По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебным расследованием установлено, что осенью 2016 года 32-летняя фармацевт одной из аптек, расположенных в Московском районе города, без рецепта продала лекарства, которые включают в себя наркотические средства, оборот которых ограничен.
Кроме того, с санкции суда прокуратура провела обыски в аптечном учреждении, во время которого обнаружено и изъято почти 600 блистеров и более полусотни флаконов наркосождержащих лекарственных средств. Необходимые документы о происхождении лекарств отсутствовали. Кроме того, указанные медицинские препараты отпускались гражданам незаконно, без рецептов.
Сейчас продолжается досудебное расследование по другим фактам незаконной продажи лекарств, содержащих наркотические средства, в этой аптеке.
Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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