06.07.2017 09:55

Харьковского фармацевта, который продавал наркотики без рецепта, будут судить

Дело фармацевта, который продавал наркотики без рецепта, передали в суд.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе облуправления прокуратуры.



Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд. Харькова обвинительный акт по факту нарушения установленных правил оборота наркотических средств (ч. 1 ст. 320 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, досудебным расследованием установлено, что осенью 2016 года 32-летняя фармацевт одной из аптек, расположенных в Московском районе города, без рецепта продала лекарства, которые включают в себя наркотические средства, оборот которых ограничен.



Кроме того, с санкции суда прокуратура провела обыски в аптечном учреждении, во время которого обнаружено и изъято почти 600 блистеров и более полусотни флаконов наркосождержащих лекарственных средств. Необходимые документы о происхождении лекарств отсутствовали. Кроме того, указанные медицинские препараты отпускались гражданам незаконно, без рецептов.



Сейчас продолжается досудебное расследование по другим фактам незаконной продажи лекарств, содержащих наркотические средства, в этой аптеке.



Максимальная санкция статьи предусматривает 3 года лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.