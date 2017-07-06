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06.07.2017  10:32   

Женщина погибла в ДТП, собирая зерно

ЧП со смертельным итогом произошло вечером 5 июля на току поселка Ильичевка Барвенковского района.


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Во время сбора зерна 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь на автомобиле задним ходом, ударил бортом 51-летнюю местную жительницу, которая работала на току.

От полученных травм женщина скончалась.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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