06.07.2017 10:32

Женщина погибла в ДТП, собирая зерно

ЧП со смертельным итогом произошло вечером 5 июля на току поселка Ильичевка Барвенковского района.



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Во время сбора зерна 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь на автомобиле задним ходом, ударил бортом 51-летнюю местную жительницу, которая работала на току.



От полученных травм женщина скончалась.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Обстоятельства происшествия выясняются.