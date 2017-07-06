Женщина погибла в ДТП, собирая зерно

ЧП со смертельным итогом произошло вечером 5 июля на току поселка Ильичевка Барвенковского района.
Во время сбора зерна 25-летний водитель автомобиля «ГАЗ», двигаясь на автомобиле задним ходом, ударил бортом 51-летнюю местную жительницу, которая работала на току.
От полученных травм женщина скончалась.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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