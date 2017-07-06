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06.07.2017  10:37   

В харьковском метрополитене металлоискатель среагировал на котенка

5 июля в вагоне местро на станции «Индустриальная» была найдена подозрительная коробка.


// Fishki

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, содержание коробки реагировало на металл.

Поезд отогнали в тупик. График движения не менялся.

Специалисты обследовали коробку и нашли внутри котенка.

Тэги:  коробка, полиция, харьков
 
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