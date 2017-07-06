В харьковском метрополитене металлоискатель среагировал на котенка

5 июля в вагоне местро на станции «Индустриальная» была найдена подозрительная коробка.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, содержание коробки реагировало на металл.
Поезд отогнали в тупик. График движения не менялся.
Специалисты обследовали коробку и нашли внутри котенка.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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