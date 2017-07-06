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06.07.2017  11:22   

Еще один побег из харьковской колонии: преступник пробыл на свободе несколько часов

В Первомайской исправительной колонии осужденный самовольно покинул место проведения хозяйственных работ.


// Нацполиция

Вчера в дежурную часть поступило сообщение от дежурного Первомайского исправительной колонии о том, что во время проведения повременных проверок осужденных на рабочих местах обнаружено отсутствие 20-летнего осужденного.

Мужчина находился на участке социальной реабилитации с 23 декабря 2016 года. Он был осужден на 3 года за совершение кражи. День назад мужчина прибыл в село Грушино для проведения работ на территории фермы, с которой убежал.

Местонахождения беглеца полицейские Первомайского отдела полиции совместно с сотрудниками колонии установили в течение нескольких часов. Мужчина скрывался в лесополосе близ села Грушино.

Данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  побег, полиция, харьков
 
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