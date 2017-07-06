Под Харьковом двухлетнему ребенку отрезало пальцы

Девочка доставлена в Первомайскую больницу с травматической ампутацией двух пальцев.
Для установления обстоятельств в село Масловка выезжала следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции.
Как выяснили правоохранители, ребенок воспитывается в благополучной семье, кроме девочки в семье есть еще двое детей.
В свободное от работы время отец девочки работает на деревообрабатывающем станке, который расположен в отдельном здании на территории хозяйства.
Именно в такой момент вчера к мужчине прибежала двухлетняя дочь и попросила запилить палку. Отец отвлекся на несколько минут. В это время ребенок поднесла руку близко к станку, в результате лишилась двух пальчиков.
Отец сразу вызвал медиков, которые доставили пострадавшую в больницу. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.
Следователем открыто уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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