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06.07.2017  12:22   

В Харькове задержали грабителя, сорвавшего с женщины цепочку

Жертвой стала 33-летняя харьковчанка. На улице Амосова 21-летний парень сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и пытался убежать.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападение произошло вчера около 14:30. Задержали 21-летнего злоумышленника сотрудники криминальной полиции Немышлянского района и патрульные.
 
«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщает начальник Немышлянского отдела полиции Андрей Лихачев.
 
Справка. В ближайшее время в судебном порядке будет решен вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, цепочка, нападение, харьков
 
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