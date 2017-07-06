06.07.2017 12:22

В Харькове задержали грабителя, сорвавшего с женщины цепочку

Жертвой стала 33-летняя харьковчанка. На улице Амосова 21-летний парень сорвал с шеи женщины золотую цепочку с крестиком и пытался убежать.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, нападение произошло вчера около 14:30. Задержали 21-летнего злоумышленника сотрудники криминальной полиции Немышлянского района и патрульные.

«По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщает начальник Немышлянского отдела полиции Андрей Лихачев.