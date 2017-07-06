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06.07.2017  12:46   

Жительница Харьковщины вырастила «для себя» более 100 кустов конопли

Наркосодержащие растения обнаружили у 45-летней жительницы села Козеевка участковые офицеры полиции Краснокутского отделения полиции.


Vgorode
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во время проведения санкционированного обыска домовладения женщины на приусадебном участке было обнаружено и изъято 102 куста конопли. Женщина не стала отрицать своей вины и объяснила, что выращивала коноплю для собственных нужд.
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  конопля, наркотики, полиция, харьков
 
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