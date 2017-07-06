Жительница Харьковщины вырастила «для себя» более 100 кустов конопли

Наркосодержащие растения обнаружили у 45-летней жительницы села Козеевка участковые офицеры полиции Краснокутского отделения полиции.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: