06.07.2017 12:46

Жительница Харьковщины вырастила «для себя» более 100 кустов конопли

Наркосодержащие растения обнаружили у 45-летней жительницы села Козеевка участковые офицеры полиции Краснокутского отделения полиции.



Vgorode

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во время проведения санкционированного обыска домовладения женщины на приусадебном участке было обнаружено и изъято 102 куста конопли. Женщина не стала отрицать своей вины и объяснила, что выращивала коноплю для собственных нужд.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.