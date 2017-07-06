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06.07.2017  12:54   

На Большой Панасовской – ДТП

Авария произошла сегодня, 6 июля, около 8:30 возле дома 67 по улице Большая Панасовская.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Дэу Ланос при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток улиц Большая Панасовская и Панасовский проезд, не предоставил дорогу автомобилю Киа Рио, который двигался по главной дороге, чем вызвал столкновение.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Дэу Ланос.

Тэги:  дтп, харьков
 
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