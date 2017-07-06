На Большой Панасовской – ДТП

Авария произошла сегодня, 6 июля, около 8:30 возле дома 67 по улице Большая Панасовская.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Дэу Ланос при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток улиц Большая Панасовская и Панасовский проезд, не предоставил дорогу автомобилю Киа Рио, который двигался по главной дороге, чем вызвал столкновение.
Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Дэу Ланос.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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