06.07.2017 12:54

На Большой Панасовской – ДТП

Авария произошла сегодня, 6 июля, около 8:30 возле дома 67 по улице Большая Панасовская.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Дэу Ланос при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток улиц Большая Панасовская и Панасовский проезд, не предоставил дорогу автомобилю Киа Рио, который двигался по главной дороге, чем вызвал столкновение.



Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Дэу Ланос.