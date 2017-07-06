06.07.2017 13:58

В ожоговый центр доставили пострадавшего на пожаре жителя Харьковщины

Пожаре в частном доме поселка Александровка, Золочевского района произошел днем 5 июля.



// ГСЧС

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горение происходило внутри хозяйственной постройки. Площадь пожара составила 18 кв.м.

В результате действия открытого пламени получил многочисленные ожоги 58-летний хозяин дома. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр г.. Харьков.



Спасатели локализовали огонь в течение часа, еще полчаса понадобилось, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава ГСЧС и 1 единица техники.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.