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06.07.2017  13:58   

В ожоговый центр доставили пострадавшего на пожаре жителя Харьковщины

Пожаре в частном доме поселка Александровка, Золочевского района произошел днем 5 июля.


// ГСЧС

Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горение происходило внутри хозяйственной постройки. Площадь пожара составила 18 кв.м.

В результате действия открытого пламени получил многочисленные ожоги 58-летний хозяин дома. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр г.. Харьков.

Спасатели локализовали огонь в течение часа, еще полчаса понадобилось, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава ГСЧС и 1 единица техники.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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