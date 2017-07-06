В ожоговый центр доставили пострадавшего на пожаре жителя Харьковщины

Пожаре в частном доме поселка Александровка, Золочевского района произошел днем 5 июля.
Прибыв к месту вызова, спасатели выяснили, что горение происходило внутри хозяйственной постройки. Площадь пожара составила 18 кв.м.
В результате действия открытого пламени получил многочисленные ожоги 58-летний хозяин дома. Его немедленно госпитализировали каретой скорой помощи в ожоговый центр г.. Харьков.
Спасатели локализовали огонь в течение часа, еще полчаса понадобилось, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава ГСЧС и 1 единица техники.
По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: