На ХТЗ пациент выпрыгнул с седьмого этажа больницы

По предварительной информации, таким способом 31-летний пациент медицинского учреждения покончил жизнь самоубийством.
ЧП произошло сегодня на улице Мира около 12:00.
По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, проводят осмотр места происшествия и опрашивают возможных свидетелей.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
влажн.:
давл.:
ветер: