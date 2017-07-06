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06.07.2017  14:26   

На ХТЗ пациент выпрыгнул с седьмого этажа больницы

По предварительной информации, таким способом 31-летний пациент медицинского учреждения покончил жизнь самоубийством.


radar.in.ua

ЧП произошло сегодня на улице Мира около 12:00.

По адресу выехала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, проводят осмотр места происшествия и опрашивают возможных свидетелей.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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