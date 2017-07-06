Патрульные задержали мужчину, предположительно совершил кражу.
Сегодня около пяти утра патрульные получили сообщение о краже вещей из автомобиля на улице Амурской. Также заявитель сообщил полицейским, что на его телефон стали поступать сообщения о том, что с банковской карты пытаются снять деньги.
Оперативно отреагировав на информацию гражданина, патрульные задержали предполагаемого похитителя рeчeй. В рeзультатах поверхностного осмотра полицeйские обнаружили у 31-летнего мужчины вещи заявителя.
Гражданина задержали до выяснения всех обстоятельств происшествия.
На место вызвали следственно-опeративную группу Киевского отдела полиции.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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