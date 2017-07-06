06.07.2017 14:54

У харьковчанина ограбили машину и пытались снять деньги с карточки

Патрульные задержали мужчину, предположительно совершил кражу.



// Патрульная полиция

Сегодня около пяти утра патрульные получили сообщение о краже вещей из автомобиля на улице Амурской. Также заявитель сообщил полицейским, что на его телефон стали поступать сообщения о том, что с банковской карты пытаются снять деньги.



Оперативно отреагировав на информацию гражданина, патрульные задержали предполагаемого похитителя рeчeй. В рeзультатах поверхностного осмотра полицeйские обнаружили у 31-летнего мужчины вещи заявителя.

Гражданина задержали до выяснения всех обстоятельств происшествия.

На место вызвали следственно-опeративную группу Киевского отдела полиции.