Семья под Харьковом жила на складе старых боеприпасов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 6 июля Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 июля Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.