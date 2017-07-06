Семья под Харьковом жила на складе старых боеприпасов

В поселке Резниково Волчанского района обнаружено и обезврежено 30 устаревших артснарядов.
30 мелкокалиберных 30-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны нашли на огороде частного домовладения.
Жилой дом находился на расстоянии всего 50 м от места находки.
5 июля пиротехники ГСЧС уничтожили найденные боеприпасы на специальной подрывной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.
Постарайтесь уважать интересы и чувства окружающих: дипломатичность и толерантность помогут прожить этот день без потерь.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и будет пасмурно до самого вечера. Местами пройдет небольшой дождь.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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давл.:
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