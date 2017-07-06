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06.07.2017  15:33   

Семья под Харьковом жила на складе старых боеприпасов

В поселке Резниково Волчанского района обнаружено и обезврежено 30 устаревших артснарядов.


// ГСЧС

30 мелкокалиберных 30-миллиметровых артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны нашли на огороде частного домовладения.

Жилой дом находился на расстоянии всего 50 м от места находки.

5 июля пиротехники ГСЧС уничтожили найденные боеприпасы на специальной подрывной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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