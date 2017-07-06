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06.07.2017  16:02   

Перепуганные дети наврали полиции о похищении

5 июля около 19:00 в Харьковский отдела полиции поступило соответствующее сообщение от 9-летней девочки, жительницы поселка Котляр.


// Facebook

Приехавшей на место группе быстрого реагирования и следственно-оперативной группе напуганная девочка вместе с двумя мальчиками рассказала, что к ее погругам подошли двое неизвестных мужчин, накинули им на головы мешки, посадили в машину и уехали в неизвестном направлении.

После тщательной проверки полицейские установили, что похищения не было, а дети все придумали. В присутствии родителей школьница призналась, что им стало скучно. Чтобы развлечься, дети придумали детективную историю за свою участием, взяли мобильный телефон и рассказали эту историю полиции.

Начальник Харьковского отдела полиции Игорь Назаренко отметил, что с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных случаев в будущем. В отношении родителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Тэги:  похищение, полиция, харьков
 
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