Как харьковские копы отговаривают людей от суицида

За два дня харьковские полицейские отговорили сразу несколько человек от попыток самоубийства.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По информации полиции, каждую смену патрульные полицейские получают десятки сообщений о семейных ссорах и конфликтах.
В результате некоторых конфликтов, у жителей города возникает желание совершить суицид.
"Около 18 часов мы получили вызов о семейной ссоре, которая произошла в одном из домов на улице 23 августа. Прибыв по адресу, на подоконнике открытого окна 4-го этажа увидели мужчину, который угрожал прыгнуть. Как сообщила нам заявительница, у девушки возник конфликт со своим сожителем, в результате которого парень пообещал себя убить"- рассказала патрульная полицейская.
С разрешения хозяйки квартиры, патрульные вошли в помещение, где в одной из комнат на подоконнике увидели мужчину. Через 20 минут разговора полицейским удалось отвлечь гражданина и снять его из окна, применив физическое воздействие. Также, чтобы мужчина не навредил себе патрульные надели на него наручники. В дальнейшем полицейские успокоили гражданина и передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.
В ночь с 5 на 6 июля, патрульным поступило сообщение о ссоре дочери с матерью на улице Ньютона.
Прибыв на вызов, полицейские выясняют, что между девушкой и женщиной произошел конфликт, в результате которого дочь решила уйти из дома. Мать отдала вещи девушке, после чего пошла на балкон и сообщила, что собирается прыгнуть. В момент, когда женщина перелезала через забор балкона патрульным удалось отвлечь ее и схватить. Женщину завели в комнату для оказания медицинской помощи сотрудниками скорой помощи.
Еще один случай произошел в районе Окружной дороги. По информации заявителя, ее сын ушел из дома и угрожал самоубийством.
Узнав номер парня, патрульные вышли с ним на связь и выяснили где он предположительно находится. Приехав на место, полицейские увидели на высоком дереве парня, который сообщил, что намерен прыгать. В результате переговоров полисменам удалось убедить гражданина не совершать глупостей. Парень послушался патрульных и самостоятельно слез с дерева ...
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