07.07.2017 07:13

Тройное ДТП на Александровском проспекте (ФОТО)

6 июля на проспекте Александровском возле дома № 170 произошло тройное ДТП без пострадавших.



Фото Василия Голосного

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По прибытию на место происшествия полицейские установили участников ДТП - автомобили "Киа Спортаж", "Черри Кью Кью" и "ВАЗ 2121". Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку в отдел розыска и дознания.

Фото Василия Голосного