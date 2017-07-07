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07.07.2017  07:13   

Тройное ДТП на Александровском проспекте (ФОТО)

6 июля на проспекте Александровском возле дома № 170 произошло тройное ДТП без пострадавших.


Фото Василия Голосного

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По прибытию на место происшествия полицейские установили участников ДТП - автомобили "Киа Спортаж", "Черри Кью Кью" и "ВАЗ 2121". Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку в отдел розыска и дознания.

Фото Василия Голосного

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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