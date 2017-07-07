Трехлетний ребенок упал в таз с кипятком

Девочка с многочисленными повреждениями тела находится в харьковской больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.
ЧП произошло вчера около 22:30 в селе Друга Ивановка Барвенковского района.
По словам 27-летней матери, она принесла в комнату таз с горячей водой и поставила на пол. Пока женщина отвлеклась на несколько минут, девочка отступила назад, споткнулась и упала в таз с кипятком. Мать немедленно вызвала скорую.
Девочку сначала доставили в Балаклейскую больницу, а затем переправили в одну из больниц города Харькова.
Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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