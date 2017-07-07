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07.07.2017  10:10   

Трехлетний ребенок упал в таз с кипятком

Девочка с многочисленными повреждениями тела находится в харьковской больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.


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ЧП произошло вчера около 22:30 в селе Друга Ивановка Барвенковского района.

По словам 27-летней матери, она принесла в комнату таз с горячей водой и поставила на пол. Пока женщина отвлеклась на несколько минут, девочка отступила назад, споткнулась и упала в таз с кипятком. Мать немедленно вызвала скорую.

Девочку сначала доставили в Балаклейскую больницу, а затем переправили в одну из больниц города Харькова.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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