07.07.2017 10:10

Трехлетний ребенок упал в таз с кипятком

Девочка с многочисленными повреждениями тела находится в харьковской больнице. Состояние ее здоровья медики оценивают как средней тяжести.



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ЧП произошло вчера около 22:30 в селе Друга Ивановка Барвенковского района.



По словам 27-летней матери, она принесла в комнату таз с горячей водой и поставила на пол. Пока женщина отвлеклась на несколько минут, девочка отступила назад, споткнулась и упала в таз с кипятком. Мать немедленно вызвала скорую.



Девочку сначала доставили в Балаклейскую больницу, а затем переправили в одну из больниц города Харькова.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.