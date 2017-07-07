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07.07.2017  10:21   

На Салтовке слепая бабушка выпала из окна

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.


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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции вчера в 17:20.

Установлено, что 83-летняя харьковчанка в присутствии родственников, по собственной неосторожности, выпала из окна 6-го этажа квартиры, расположенной на улице Героев Труда.

При жизни женщина была полностью слепой.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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