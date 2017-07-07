На Салтовке слепая бабушка выпала из окна

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции вчера в 17:20.
Установлено, что 83-летняя харьковчанка в присутствии родственников, по собственной неосторожности, выпала из окна 6-го этажа квартиры, расположенной на улице Героев Труда.
При жизни женщина была полностью слепой.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажн.:
давл.:
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