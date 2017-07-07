07.07.2017 10:21

На Салтовке слепая бабушка выпала из окна

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.



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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Московского отдела полиции вчера в 17:20.



Установлено, что 83-летняя харьковчанка в присутствии родственников, по собственной неосторожности, выпала из окна 6-го этажа квартиры, расположенной на улице Героев Труда.



При жизни женщина была полностью слепой.