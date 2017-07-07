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07.07.2017  10:29   

На Новых Домах женщина повесилась на межкомнатных дверях

ЧП произошло на улице Харьковских дивизий около шести утра 6 июля.


// Facebook

В полиции сообщили, что 65-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством, повесившись на ручке межкомнатной двери.

При жизни неоднократно высказывала намерения свести счеты с жизнью.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия выясняются работниками полиции.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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