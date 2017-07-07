На Новых Домах женщина повесилась на межкомнатных дверях

ЧП произошло на улице Харьковских дивизий около шести утра 6 июля.
В полиции сообщили, что 65-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством, повесившись на ручке межкомнатной двери.
При жизни неоднократно высказывала намерения свести счеты с жизнью.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства происшествия выясняются работниками полиции.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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