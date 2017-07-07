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07.07.2017  10:47   

Еще одного «черного лесоруба» задержали под Харьковом

В Дергачевском районе полицейские выявили факт незаконной вырубки леса.


// Нацполиция

В кузове автомобиля «Урал» правоохранители обнаружили распиленные стволы деревьев и электропилу.

Работникам полиции 53-летний водитель - житель села Куряжанка, не смог предоставить разрешительные документы на перевозку и вырубку деревьев.

Вещественные доказательства изъяты - автомобиль с древесиной поставлено на штрафную отдела полиции.

Следственным открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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