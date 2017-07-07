Еще одного «черного лесоруба» задержали под Харьковом

В Дергачевском районе полицейские выявили факт незаконной вырубки леса.
В кузове автомобиля «Урал» правоохранители обнаружили распиленные стволы деревьев и электропилу.
Работникам полиции 53-летний водитель - житель села Куряжанка, не смог предоставить разрешительные документы на перевозку и вырубку деревьев.
Вещественные доказательства изъяты - автомобиль с древесиной поставлено на штрафную отдела полиции.
Следственным открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3-х лет лишения свободы.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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