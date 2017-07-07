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07.07.2017  12:28   

Харьковчанин покончил с собой с помощью болгарки

Трагедия произошла сегодня в одном из домов на улице Васнецова.


// Нацполиция

Как сообщили в полиции, 41-летний харьковчанин нанес себе смертельные телесные повреждения болгаркой.

Предварительно установлено, что мужчина запустил прибор в действие и бросился на него головой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

По словам его жены, их общий ребенок болел сахарным диабетом, очень тяжело воспринимал погибший.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия и причины, которые привели к этой трагедии. Факт события внесены в журнал единого учета сообщений.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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