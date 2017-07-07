Харьковчанин покончил с собой с помощью болгарки

Трагедия произошла сегодня в одном из домов на улице Васнецова.
Как сообщили в полиции, 41-летний харьковчанин нанес себе смертельные телесные повреждения болгаркой.
Предварительно установлено, что мужчина запустил прибор в действие и бросился на него головой. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
По словам его жены, их общий ребенок болел сахарным диабетом, очень тяжело воспринимал погибший.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства данного происшествия и причины, которые привели к этой трагедии. Факт события внесены в журнал единого учета сообщений.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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