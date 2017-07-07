07.07.2017 13:28

Под Харьковом сбили неизвестного пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла сегодня, 7 июля, около 1:30 в Основянском районе Харькова на 13 км автодороги «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта».



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Неустановленный автомобиль, который оставил место ДТП, совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина умер.



Пострадавшему на вид 50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в футболку белого цвета, шорты, черные сланцы.



Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения ДТП и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.



Свидетелей и очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам 102, 707-35-00 или другим удобным способом.