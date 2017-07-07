Под Харьковом сбили неизвестного пешехода: полиция ищет свидетелей

Авария произошла сегодня, 7 июля, около 1:30 в Основянском районе Харькова на 13 км автодороги «Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта».
Неустановленный автомобиль, который оставил место ДТП, совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина умер.
Пострадавшему на вид 50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие, седые. Был одет в футболку белого цвета, шорты, черные сланцы.
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения ДТП и разыскивают человека, причастного к совершению преступления.
Свидетелей и очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам 102, 707-35-00 или другим удобным способом.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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