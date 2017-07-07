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07.07.2017  13:15   

Харьковчанка зарезала мужа во время пьяной ссоры (ФОТО)

В совершении преступления сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили 35-летнюю женщину.


police.kharkov
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в полицию 7 июля около 03:00.
 
На место выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. По адресу правоохранители обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.
 
«Полицейским женщина рассказала, что вечером во время распития спиртных напитков между ней и гражданским мужем произошел конфликт. В ходе ссоры она схватила нож и нанесла сожителю удар в шею. От полученных травм мужчина скончался», - добавляют в пресс-службе ГУНП.
 
Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы.
 
В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения. 
 
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, алкоголь, полиция, харьков
 
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