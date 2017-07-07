07.07.2017 13:15

Харьковчанка зарезала мужа во время пьяной ссоры (ФОТО)

В совершении преступления сотрудники Шевченковского отдела полиции разоблачили 35-летнюю женщину.



police.kharkov

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, информация о происшествии поступила в полицию 7 июля около 03:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа и экипаж патрульной полиции. По адресу правоохранители обнаружили тело 40-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.

«Полицейским женщина рассказала, что вечером во время распития спиртных напитков между ней и гражданским мужем произошел конфликт. В ходе ссоры она схватила нож и нанесла сожителю удар в шею. От полученных травм мужчина скончался», - добавляют в пресс-службе ГУНП.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. Харьковчанке грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.