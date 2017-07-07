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07.07.2017  13:17   

В Доме Советов снова ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Харьковской облгосадминистрации.


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Сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и работники взрывотехничского управления харьковской полиции.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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