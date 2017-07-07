В Доме Советов снова ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Харьковской облгосадминистрации.
Сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и работники взрывотехничского управления харьковской полиции.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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