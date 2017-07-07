07.07.2017 13:17

В Доме Советов снова ищут взрывчатку

Правоохранители проверяют информацию о заминировании Харьковской облгосадминистрации.



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Сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.



На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и работники взрывотехничского управления харьковской полиции.