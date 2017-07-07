07.07.2017 14:07

Взрывчатку в ХОГА не нашли

Информация о заминировании Харьковской облгосадминистрации не подтвердилась



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Напомним, что сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.



На место происшествия для проверки информации выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.



Проведен тщательный осмотр государственного учреждения общей площадью 6420 кв.м. Эвакуированы 100 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранителями выявлено не было.



Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



Государственное учреждение работает в штатном режиме.