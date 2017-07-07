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07.07.2017  14:07   

Взрывчатку в ХОГА не нашли

Информация о заминировании Харьковской облгосадминистрации не подтвердилась


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Напомним, что сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.

На место происшествия для проверки информации выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Проведен тщательный осмотр государственного учреждения общей площадью 6420 кв.м. Эвакуированы 100 человек.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранителями выявлено не было.

Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Государственное учреждение работает в штатном режиме.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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