Взрывчатку в ХОГА не нашли

Информация о заминировании Харьковской облгосадминистрации не подтвердилась
Напомним, что сегодня в 12:10 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в ХОГА якобы заложена взрывчатка.
На место происшествия для проверки информации выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Проведен тщательный осмотр государственного учреждения общей площадью 6420 кв.м. Эвакуированы 100 человек.
Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранителями выявлено не было.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Государственное учреждение работает в штатном режиме.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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