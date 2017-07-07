ДТП с переворотом: на Салтовке у грузовика отказали тормоза (ФОТО)

Авария произошла около полудня 7 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарская.
Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобили ГАЗ 3307-12 и Volkswagen Passat.
По предварительной информации, у ГАаЗ отказали тормоза, после чего он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.
Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку в отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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