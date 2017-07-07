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07.07.2017  14:58   

ДТП с переворотом: на Салтовке у грузовика отказали тормоза (ФОТО)

Авария произошла около полудня 7 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарская.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобили ГАЗ 3307-12 и Volkswagen Passat.

По предварительной информации, у ГАаЗ отказали тормоза, после чего он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.

Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку в отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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