07.07.2017 14:58

ДТП с переворотом: на Салтовке у грузовика отказали тормоза (ФОТО)

Авария произошла около полудня 7 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Краснодарская.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, там столкнулись автомобили ГАЗ 3307-12 и Volkswagen Passat.



По предварительной информации, у ГАаЗ отказали тормоза, после чего он совершил столкновение с автомобилем Volkswagen.



Полицейские собрали первичный материал и отправили на доработку в отдел розыска и дознания Управления патрульной полиции.