07.07.2017 15:16

Под Чугуевом спасатели совместно с военными ликвидировали крупный пожар (ФОТО)

Возгорание случилось 6 июля около 11 часов дня на территории частного домовладения в поселке Кочеток, Чугуевского района.



kharkiv.dsns.gov.ua

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, к месту вызова немедленно отправились 2 автоцистерны 50-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию спасатели выяснили, что горит летняя кухня на площади 50 кв.м. а также деревянная крыша дома площадью 70 кв.м.

«Руководителю тушения пожара пришлось вызвать на помощь ведомственное пожарное подразделение воинской части из соседнего поселка Башкировка. Из-за отсутствия наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения спасатели организовали подвоз воды. Также были приняты меры по защите соседской хозяйственной постройки от огня», - информируют в пресс-службе спасателей.

В 12:45 пожар удалось локализовать. Окончательно он был ликвидирован в 14:55. Пострадавших нет. Соседское имущество спасено.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. 76-летняя хозяйка дома рассказала, что заменила газовый баллон на газовой печи, а когда подожгла огонь - произошло возгорание соединений и запорной арматуры между баллоном и печкой. Женщина немедленно выбежала на улицу и забила тревогу. Вскоре газовый баллон взорвался, распространив огонь на большую площадь.

ФОТО:ГСЧС