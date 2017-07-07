07.07.2017 15:45

На Харьковщине горят экосистемы

6 июля в Харьковской области возникло 10 пожаров в природных экосистемах. Сгорело около 2 гектаров сухой травы, веток и мусора.



kharkiv.dsns.gov.ua

По информации пресс-службы ГСЧС, причиной этих пожаров является человеческая неосторожность. Оперативное вмешательство спасателей позволило ликвидировать все 10 пожаров на минимальной площади и с минимальными убытками.

«Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в нашей области установилась высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность, и призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия, как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений», - говорят в пресс-службе ГСЧС.

Также спасатели напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо немедленно звонить по телефону Службы спасения «101».